"План Б" на випадок диверсій: у Північній Європі зʼявиться оплата карткою без інтернету

"Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Естонія готуються впровадити систему офлайн-платежів картками як резервний варіант на випадок втрати інтернет-з’єднання, зокрема через саботаж", - заявив у середу, 7 травня, член правління Банку Фінляндії Туомас Вялімякі.

Він пояснив, що план офлайн-платежів з’явився на тлі неодноразових випадків пошкодження критичної інфраструктури на дні Балтійського моря останніми роками, а також звинувачень на адресу Росії у диверсіях.

"Ймовірність масштабних збоїв зросла, адже геополітична ситуація у світі змінилася. У Європі йде війна, і в її тіні активізувався гібридний тиск, у тому числі - спроби порушити чи перервати зв’язок", - пояснив Вялімякі, маючи на увазі вторгнення Росії в Україну.

Страхування на випадок перебоїв

Представник банку зазначив, що платіжні системи є вразливими через їхню ключову роль у повсякденному житті. У Фінляндії готівку як основний спосіб оплати використовують лише 10% громадян, згідно з даними центробанку, що робить країну надзвичайно залежною від карткових платежів.

"Оскільки карткові платежі потребують стабільного міжнародного зв’язку, Фінляндія має бути готова до перебоїв. Те саме стосується й інших країн", - додав Вялімякі.

Як працюватимуть офлайн-платежі

Офлайн-платежі передбачають використання терміналів, які шифрують і зберігають дані про транзакцію до моменту відновлення з’єднання з мережею.

Центробанк Швеції повідомив, що сподівається до 1 липня 2026 року створити систему, яка дозволятиме розрахунки карткою навіть у разі перебоїв тривалістю до 7 днів.

Фінляндія вже готує національну систему миттєвих платежів, яка запрацює через кілька років, а офлайн-розрахунки мають стати доступними для громадян вже наступного року.

На додачу, Фінляндія створює систему резервних банківських рахунків - у разі проблем у конкретному банку Національне агентство фінансової стабільності зможе надати людям доступ до їхніх заощаджень.