"План Б" на випадок диверсій: у Північній Європі зʼявиться оплата карткою без інтернету
У країнах Північної Європи та в Естонії готують резервну систему офлайн-платежів - на випадок кібератак, саботажу чи аварій. Картками можна буде розраховуватись навіть без звʼязку, щоби зберегти стабільність у кризовій ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Естонія готуються впровадити систему офлайн-платежів картками як резервний варіант на випадок втрати інтернет-з’єднання, зокрема через саботаж", - заявив у середу, 7 травня, член правління Банку Фінляндії Туомас Вялімякі.
Він пояснив, що план офлайн-платежів з’явився на тлі неодноразових випадків пошкодження критичної інфраструктури на дні Балтійського моря останніми роками, а також звинувачень на адресу Росії у диверсіях.
"Ймовірність масштабних збоїв зросла, адже геополітична ситуація у світі змінилася. У Європі йде війна, і в її тіні активізувався гібридний тиск, у тому числі - спроби порушити чи перервати зв’язок", - пояснив Вялімякі, маючи на увазі вторгнення Росії в Україну.
Страхування на випадок перебоїв
Представник банку зазначив, що платіжні системи є вразливими через їхню ключову роль у повсякденному житті. У Фінляндії готівку як основний спосіб оплати використовують лише 10% громадян, згідно з даними центробанку, що робить країну надзвичайно залежною від карткових платежів.
"Оскільки карткові платежі потребують стабільного міжнародного зв’язку, Фінляндія має бути готова до перебоїв. Те саме стосується й інших країн", - додав Вялімякі.
Як працюватимуть офлайн-платежі
Офлайн-платежі передбачають використання терміналів, які шифрують і зберігають дані про транзакцію до моменту відновлення з’єднання з мережею.
Центробанк Швеції повідомив, що сподівається до 1 липня 2026 року створити систему, яка дозволятиме розрахунки карткою навіть у разі перебоїв тривалістю до 7 днів.
Фінляндія вже готує національну систему миттєвих платежів, яка запрацює через кілька років, а офлайн-розрахунки мають стати доступними для громадян вже наступного року.
На додачу, Фінляндія створює систему резервних банківських рахунків - у разі проблем у конкретному банку Національне агентство фінансової стабільності зможе надати людям доступ до їхніх заощаджень.
Пошкодження кабелів у Балтійському морі
Нагадаємо, країни Північної Європи вже неодноразово страждали від проблем зі зв'язком через пошкодження кабелів у Балтійському морі. У цьому вони звинувачують Росію.
Так, наприкінці 2024 року в Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією. Під час слідства затримали судно Eagle S, яке входить до "тіньового флоту" Росії.
До цього було обірвано два інших кабелі передачі даних між Фінляндією та Німеччиною. Серед підозрюваних було китайське вантажне судно Yi Peng 3 з російським капітаном.
Після цих інцидентів в НАТО відправили на патрулювання у Балтійське море місію.
Втім, 26 січня стало відомо про нове пошкодження оптоволоконного кабелю між Латвією та Швецією в Балтійському морі.
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