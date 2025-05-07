"План Б" на случай диверсий: в Северной Европе появится оплата картой без интернета

В странах Северной Европы и в Эстонии готовят резервную систему офлайн-платежей - на случай кибератак, саботажа или аварий. Картами можно будет рассчитываться даже без связи, чтобы сохранить стабильность в кризисной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Эстония готовятся внедрить систему офлайн-платежей карточками как резервный вариант на случай потери интернет-соединения, в частности из-за саботажа", - заявил в среду, 7 мая, член правления Банка Финляндии Туомас Вялимяки.

Он пояснил, что план офлайн-платежей появился на фоне неоднократных случаев повреждения критической инфраструктуры на дне Балтийского моря в последние годы, а также обвинений в адрес России в диверсиях.

"Вероятность масштабных сбоев возросла, ведь геополитическая ситуация в мире изменилась. В Европе идет война, и в ее тени активизировалось гибридное давление, в том числе - попытки нарушить или прервать связь", - пояснил Вялимяки, имея в виду вторжение России в Украину.

Страхование на случай перебоев

Представитель банка отметил, что платежные системы являются уязвимыми из-за их ключевой роли в повседневной жизни. В Финляндии наличные как основной способ оплаты используют только 10% граждан, согласно данным центробанка, что делает страну чрезвычайно зависимой от карточных платежей.

"Поскольку карточные платежи требуют стабильной международной связи, Финляндия должна быть готова к перебоям. То же самое касается и других стран", - добавил Вялимяки.

Как будут работать офлайн-платежи

Офлайн-платежи предусматривают использование терминалов, которые шифруют и сохраняют данные о транзакции до момента восстановления соединения с сетью.

Центробанк Швеции сообщил, что надеется к 1 июля 2026 года создать систему, которая будет позволять расчеты картой даже в случае перебоев продолжительностью до 7 дней.

Финляндия уже готовит национальную систему мгновенных платежей, которая заработает через несколько лет, а офлайн-расчеты должны стать доступными для граждан уже в следующем году.

В дополнение, Финляндия создает систему резервных банковских счетов - в случае проблем в конкретном банке Национальное агентство финансовой стабильности сможет предоставить людям доступ к их сбережениям.