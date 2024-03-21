План на 50 млрд доларів. США підтримали нову ідею для допомоги Україні, - Bloomberg

Зазначається, що пропозиція передбачає об'єднання 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку, які було іммобілізовано країнами G7 і Європейським союзом, у SPV, прибуток від якого піде на так звані "облігації свободи".

Понад дві третини заморожених активів Росії заблоковані в ЄС, де вони приносять близько 3,6 млрд доларів чистого прибутку на рік.

Надходження від передбачуваного розміщення облігацій майже дорівнюють 60 мільярдам доларів американської допомоги, яка все ще перебуває в Конгресі. Західні країни щосили намагаються отримати фінансування для України в критичний момент війни, оскільки ЗСУ стикаються з нестачею артилерії, а Росія домоглася певних успіхів на сході.

Хто може виступити проти

Лідери ЄС на зустрічі в Брюсселі в четвер обговорять, як використовувати прибуток від заморожених російських активів, щоб допомогти Україні.

Видання пише, що обговорення перебувають на ранній стадії і тривають. Деякі країни "Великої сімки", включно з Німеччиною і Францією, висловили обережність з приводу нової ідеї.

"Ці зусилля можуть принести набагато більше, ніж 50 мільярдів доларів. Деякі країни ЄС, зокрема Естонія, закликали союзників бути сміливішими і відразу конфіскувати активи", - йдеться в матеріалі.

Розбіжності всередині Європи

Раніше "Велика сімка" заявляла, що активи залишатимуться замороженими доти, доки Росія не погодиться заплатити Україні за завдані нею збитки.

Союзники по "Великій сімці" в останні місяці обговорювали кілька варіантів використання заморожених активів. Йдеться про використання грошей як застави для залучення боргу або видачі гарантій проти заморожених коштів.

Але між ними залишаються розбіжності через небажання Європи робити що-небудь, що може бути сприйнято як фактична конфіскація активів.

Країни побоюються, що можуть зіткнутися з юридичними проблемами, поставити під загрозу стабільність євро і зіткнутися з відповідними заходами з боку РФ.

США хочуть максимізувати кількість коштів, вилучених у РФ

Наразі лідери ЄС наближаються до угоди про використання доходів від заблокованих активів для фінансування військових потреб України.

Згідно з планами, представленими цього тижня, основна частина непередбачених прибутків, які в основному зберігаються через бельгійську клірингову палату Euroclear, буде переведена в Європейський фонд миру.

Цей механізм використовується насамперед для відшкодування урядам військових закупівель, що спрямовуються в Україну.

"Аргумент США полягає в тому, щоб розробити варіант, який максимізує доходи, отримані від заморожених активів, і прогнозує вартість непередбачених прибутків, щоб Україна швидко отримала більшу підтримку", - пише Bloomberg.

Використання російських активів