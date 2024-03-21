План на 50 млрд долларов. США поддержали новую идею для помощи Украине, - Bloomberg

Отмечается, что предложение предусматривает объединение 280 миллиардов долларов активов российского центрального банка, которые были иммобилизованы странами G7 и Европейским союзом, в SPV, прибыль от которого пойдет на так называемые "облигации свободы".

Более двух третей замороженных активов России заблокированы в ЕС, где они приносят около 3,6 млрд долларов чистой прибыли в год.

Поступления от предполагаемого размещения облигаций почти равны 60 миллиардам долларов американской помощи, которая все еще находится в Конгрессе. Западные страны изо всех сил пытаются получить финансирование для Украины в критический момент войны, поскольку ВСУ сталкиваются с нехваткой артиллерии, а Россия добилась определенных успехов на востоке.

Кто может выступить против

Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе в четверг обсудят, как использовать прибыль от замороженных российских активов, чтобы помочь Украине.

Издание пишет, что обсуждения находятся на ранней стадии и продолжаются. Некоторые страны "Большой семерки", включая Германию и Францию, выразили осторожность по поводу новой идеи.

"Эти усилия могут принести гораздо больше, чем 50 миллиардов долларов. Некоторые страны ЕС, в частности Эстония, призвали союзников быть смелее и сразу конфисковать активы", - говорится в материале.

Разногласия внутри Европы

Ранее "Большая семерка" заявляла, что активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не согласится заплатить Украине за нанесенный ею ущерб.

Союзники по "Большой семерке" в последние месяцы обсуждали несколько вариантов использования замороженных активов. Речь идет об использовании денег в качестве залога для привлечения долга или выдачи гарантий против замороженных средств.

Но между ними остаются разногласия из-за нежелания Европы делать что-либо, что может быть воспринято как фактическая конфискация активов.

Страны опасаются, что могут столкнуться с юридическими проблемами, поставить под угрозу стабильность евро и столкнуться с ответными мерами со стороны РФ.

США хотят максимизировать количество средств, изъятых в РФ

Сейчас лидеры ЕС приближаются к соглашению об использовании доходов от заблокированных активов для финансирования военных нужд Украины.

Согласно планам, представленным на этой неделе, основная часть непредвиденных доходов, которые в основном хранятся через бельгийскую клиринговую палату Euroclear, будет переведена в Европейский фонд мира.

Этот механизм используется прежде всего для возмещения правительствам военных закупок, направляемых в Украину.

"Аргумент США заключается в том, чтобы разработать вариант, который максимизирует доходы, полученные от замороженных активов, и прогнозирует стоимость непредвиденных доходов, чтобы Украина быстро получила большую поддержку", - пишет Bloomberg.

Использование российских активов