Плакали та цілували землю: з’явилися зворушливі відео повернення українських захисників
Сьогодні, 4 липня, відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та Росією. У мережі з’явилися зворушливі кадри, на яких захисники вперше ступають на українську землю та телефонують рідним.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.
Звільнені з полону захисники не стримують сліз та цілують українську землю.
"Ми вірили у вас. Дякуємо за вашу підтримку і вашу віру, що не залишали нас", - говорить один із захисників.
На кадрах, які опублікував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, також видно, що багато військових травмовані. У когось ще не зійшов набряк та гематома біля ока, а ще в одного - перемотані бинтом руки.
Ще на одному відео, опублікованому Лубінцем, захисник телефонує матері. Спочатку чоловік спокійно вітається, але коли чує її голос, то не стримує сліз.
"Мамуська моя дорога, привіт… Ти тримайся, я буду захищати та оберігати тебе", - говорить він.
Нагадаємо, сьогодні додому повернули поранених, тяжкохворих, молодих захисників, а також військових, яких вважали зниклими безвісти або яких Росія засудила на великі терміни. Більшість потрапили в полон у 2022 році.
Обміни полоненими між Україною та Росією
Після домовленостей у Стамбулі 16 травня про масштабний обмін у форматі "1000 на 1000", Україна та Росія провели три етапи обміну з 23 по 25 травня.
Під час другого раунду переговорів, який відбувся 2 червня в Туреччині, сторони погодили нову формулу - обмін "усіх на всіх" серед важкопоранених, тяжкохворих та військових віком від 18 до 25 років.
У межах цих домовленостей уже відбулося кілька обмінів, зокрема було звільнено бійців Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, ДПСУ та Нацгвардії.
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