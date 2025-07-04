Плакали и целовали землю: появились трогательные видео возвращения украинских защитников
Сегодня, 4 июля, состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и Россией. В сети появились трогательные кадры, на которых защитники впервые ступают на украинскую землю и звонят родным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Освобожденные из плена защитники не сдерживают слез и целуют украинскую землю.
"Мы верили в вас. Спасибо за вашу поддержку и вашу веру, что не оставляли нас", - говорит один из защитников.
На кадрах, которые опубликовал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, также видно, что многие военные травмированы. У кого-то еще не сошел отек и гематома возле глаза, а еще у одного - перемотанные бинтом руки.
Еще на одном видео, опубликованном Лубинцом, защитник звонит матери. Сначала мужчина спокойно здоровается, но когда слышит ее голос, то не сдерживает слез.
"Мамочка моя дорогая, привет... Ты держись, я буду защищать и оберегать тебя", - говорит он.
Напомним, сегодня домой вернули раненых, тяжелобольных, молодых защитников, а также военных, которых считали пропавшими без вести или которых Россия осудила на большие сроки. Большинство попали в плен в 2022 году.
Обмены пленными между Украиной и Россией
После договоренностей в Стамбуле 16 мая о масштабном обмене в формате "1000 на 1000", Украина и Россия провели три этапа обмена с 23 по 25 мая.
Во время второго раунда переговоров, который состоялся 2 июня в Турции, стороны согласовали новую формулу - обмен "всех на всех" среди тяжелораненых, тяжелобольных и военных в возрасте от 18 до 25 лет.
В рамках этих договоренностей уже состоялось несколько обменов, в частности были освобождены бойцы Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, ГПСУ и Нацгвардии.
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