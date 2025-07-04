Плакали и целовали землю: появились трогательные видео возвращения украинских защитников

Сегодня, 4 июля, состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и Россией. В сети появились трогательные кадры, на которых защитники впервые ступают на украинскую землю и звонят родным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Освобожденные из плена защитники не сдерживают слез и целуют украинскую землю.

"Мы верили в вас. Спасибо за вашу поддержку и вашу веру, что не оставляли нас", - говорит один из защитников.

На кадрах, которые опубликовал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, также видно, что многие военные травмированы. У кого-то еще не сошел отек и гематома возле глаза, а еще у одного - перемотанные бинтом руки.

Еще на одном видео, опубликованном Лубинцом, защитник звонит матери. Сначала мужчина спокойно здоровается, но когда слышит ее голос, то не сдерживает слез.

"Мамочка моя дорогая, привет... Ты держись, я буду защищать и оберегать тебя", - говорит он.