Плахотнюк покинул пост главы Демократической партии Молдовы

Олигарх Влад Плахотнюк решил покинуть пост председателя Демократической партии Молдовы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как отметил Плахотнюк, в последние дни он размышлял о положении Демократической партии и о том, что он должен сделать лично, чтобы эта партия могла как можно более активно и профессионально развиваться в оппозиции.

Он заявил, что Демократическая партия "осуществила мирную передачу власти, поддерживая порядок и равновесие в стране".

"Несмотря на этот конструктивный подход, Демократическая партия сейчас находится под огромным давлением, потому что некоторые не достигли своей цели. Они хотят бороться со мной, но они делают это с партией", - сообщил он.

Напомним, в июне в Молдове была сформирована новая коалиция в парламенте Молдовы и новое правительство страны, которое возглавила Майя Санду.

Отметим, 14 июня после отставки правительства Павла Филипа в аэропорту Кишинева были замечены пять самолетов для представителей Демократической партии Молдовы. Причем, два из них прилетели из Турции, еще один - из Киева. На одном из них покинул страну и Влад Плахотнюк, чтобы якобы проведать свою семью. При этом не уточняется, куда именно вылетел олигарх.