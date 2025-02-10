Плагін-гібриди: чи варто платити більше за екологічність та економію

Автомобілі-гібриди типу Plug-in – найбільш гібридні серед усіх гібридів, а в деяких країнах PHEV взагалі вважаються "електричками". Чому вони такі особливі і головне, чи варті їхні можливості їхньої більшої ціни?

Інженери створили автомобілі з гібридною силовою установкою для того, щоб взяти найкраще від двох типів агрегатів – двигуна внутрішнього згорання і електродвигуна. Але у випадку з плагін-гібридом справа зайшла набагато глибше, адже з ним обидва типи приводи реалізовують свої можливості по максимуму.

Що таке плагін-гібрид

Коли говорять про плагін-гібрид, мають на увазі автомобіль типу PHEV, це абревіатура від Plug-in hybrid electric vehicle (англ.) – такий, що підключається.

Головне, що відрізняє Plug-in Hybrid від інших гібридів – тягова батарея, яка підзаряджається не тільки від бензинового мотора при роботі машини, а й вдома від розетки. Причому ємність її збільшена і наближається до ємності чистих, не гібридних, електромобілів, маючи порядку 5–15 кВт·год.

Що власне, наближає до електромобілів і сам плагін-гібрид, бо він може проїхати суто на електротязі, без споживання пального з бака, від 30 до 100 кілометрів. Відтак, не дивно, що в багатьох країнах транспортні засоби PHEV офіційно класифікуються як електромобілі і мають відповідні пільги. Наприклад, їм можна заїжджати у зони, куди інші автівки з ДВЗ не допускають: в центр великих міст, історичні локації, паркові зони тощо.

Для чого потрібен PHEV-гібрид

Але пересічний власник найчастіше використовує паливну незалежність свого авто в інший спосіб. Виходить, що дуже зручно протягом цілого робочого тижня використовувати плагін-гібрид як електромобіль, після нічного підзарядження катаючись містом на самому лише електроприводі. В багатьох випадках пробігу на акумуляторі таким машинам вистачає для поїздки власника на роботу і повернення з роботи.

Натомість для більш тривалих поїздок у вихідні, наприклад, на дачу або у сусідній регіон з туристичною метою, стане в нагоді далекобійність, яку плагін-гібриду забезпечує його бензиновий чи дизельний двигун.

Як влаштовано гібрид типу PHEV

З технічної точки зору гібрид типу PHEV аналогічний звичайному повному гібриду (FHEV), який на самій електротязі не може проїхати більше кількох кілометрів. Відповідно, через більшу тягову батарею плагін-гібрид помітно дорожче.

Ще один суттєвий недолік – у багатьох плагін-гібридів менший багажник, бо його частину займає великий акумулятор. А от зовні плагін-гібриди як правило не відрізняються від звичайних авто чи від звичайних гібридів цієї ж моделі. Проте виробники намагаються персоналізувати версію PHEV, розміщуючи додатковий шильдик на кузові. Уважному спостерігачеві "зарядну" сутність таких машин викаже і лючок зарядного порта.

Коротко

Щодо економічної доцільності PHEV-машин – треба рахувати гроші в кожному конкретному випадку володіння. Беручи до уваги режим експлуатації, зокрема, відстань, яку машина буде щотижня проїжджати на електроприводі, місце зарядки батареї (тобто ціну електроенергії), ступінь деградації батареї з роками експлуатації, амортизацію машини в цілому. Проте, у будь-якому випадку власник отримує транспортний засіб з розширеними можливостями і дуже зручною і комфортною трансмісією.