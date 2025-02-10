Плагин-гибриды: стоит ли платить больше за экологичность и экономию

Автомобили-гибриды типа Plug-in - самые гибридные среди всех гибридов, а в некоторых странах PHEV вообще считаются "электричками". Почему они такие особенные и главное, стоят ли их возможности их большей цены?

Инженеры создали автомобили с гибридной силовой установкой для того, чтобы взять лучшее от двух типов агрегатов - двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. Но в случае с плагин-гибридом дело зашло гораздо глубже, ведь с ним оба типа привода реализовывают свои возможности по максимуму.

Что такое плагин-гибрид

Когда говорят о плагин-гибриде, имеют в виду автомобиль типа PHEV, это аббревиатура от Plug-in hybrid electric vehicle (англ.) - подключаемый.

Главное, что отличает Plug-in Hybrid от других гибридов - тяговая батарея, которая подзаряжается не только от бензинового мотора при работе машины, но и дома от розетки. Причем емкость ее увеличена и приближается к емкости чистых, не гибридных, электромобилей, имея порядка 5-15 кВт-ч.

Что собственно, приближает к электромобилям и сам плагин-гибрид, потому что он может проехать исключительно на электротяге, без потребления топлива из бака, от 30 до 100 километров. Поэтому неудивительно, что во многих странах транспортные средства PHEV официально классифицируются как электромобили и имеют соответствующие льготы. Например, им можно заезжать в зоны, куда другие машины с ДВС не допускают: в центр крупных городов, исторические локации, парковые зоны и тому подобное.

Для чего нужен PHEV-гибрид

Но рядовой владелец чаще всего использует топливную независимость своего авто другим способом. Получается, что очень удобно в течение целой рабочей недели использовать плагин-гибрид как электромобиль, после ночной подзарядки катаясь по городу на одном лишь электроприводе. Во многих случаях пробега на аккумуляторе таким машинам хватает для поездки владельца на работу и возвращения с работы.

Зато для более длительных поездок в выходные, например, на дачу или в соседний регион с туристической целью, пригодится дальнобойность, которую плагин-гибриду обеспечивает его бензиновый или дизельный двигатель.

Как устроен гибрид типа PHEV

С технической точки зрения гибрид типа PHEV аналогичен обычному полному гибриду (FHEV), который на одной электротяге не может проехать более нескольких километров. Соответственно, из-за большей тяговой батареи плагин-гибрид заметно дороже.

Еще один существенный недостаток - у многих плагин-гибридов меньше багажник, потому что его часть занимает большой аккумулятор. А вот внешне плагин-гибриды как правило не отличаются от обычных авто или от обычных гибридов этой же модели. Однако производители пытаются персонализировать версию PHEV, размещая дополнительный шильдик на кузове. Внимательному наблюдателю "зарядную" сущность таких машин выдаст и лючок зарядного порта.

Вкратце

Относительно экономической целесообразности PHEV-машин - надо считать деньги в каждом конкретном случае владения. Принимая во внимание режим эксплуатации, в частности, расстояние, которое машина будет еженедельно проезжать на электроприводе, место зарядки батареи (то есть цену электроэнергии), степень деградации батареи с годами эксплуатации, амортизацию машины в целом. Тем не менее, в любом случае владелец получает транспортное средство с расширенными возможностями и очень удобной и комфортной трансмиссией.