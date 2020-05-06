Плачкова: правительство установило новый антирекорд в своей программе действий

Фото: Татьяна Плачкова (zagittya.com.ua)

Также Плачкова обратила внимание на долгосрочные приоритеты Кабмина

В программе деятельности Кабинета министров нет ни одного количественного или качественного критерия, документ содержит набор деклараций и лозунгов. Об этом сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя", член комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и регионального развития Татьяна Плачкова на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Мы рассмотрели 8 страниц проекта Программы действий правительства. Вопросы, которые относятся к компетенции нашего, одного из крупнейших комитетов Верховной Рады, изложены всего на 1 странице. Такой объем программы - своеобразной антирекорд. Представители Кабмина сообщили, что программу в таком виде готовили намеренно, такая была поставлена задача. Какая же тогда ее конечная цель?" - написала Плачкова.

Нардеп также отметила, что проект не содержит задачи и приоритеты Кабмина, которые бы отвечали вызовам современности. В нем просто перечислены функции отдельных министерств.

"Особенно интересно, что некоторые "краткосрочные приоритеты" деятельности Кабмина - это его обязанности по закону и относятся к его компетенции. Например, "обеспечение ежегодной индексации пенсий". Во-первых, почему ежегодная индексация - краткосрочный приоритет? Ведь краткосрочный - это на ближайший год. А во-вторых - если речь зашла о краткосрочности, решение о ежегодной индексации в 2020 году Кабмин принял 1 апреля 2020. Напомнила правительству, что это постановление № 251", - добавила она.

Также, сообщила Плачкова, среди краткосрочных приоритетов - "Завершение 2019/2020 учебного года".

"Это при том, что дистанционное обучение было введено приказом Минобразования еще 16 марта, и вообще вопрос организации образовательного процесса и выполнение образовательных программ, согласно статье 10 Закона "О среднем образовании", является внутренним вопросом каждого учебного заведения. И этот же закон определяет дату завершения образовательного процесса - 1 июля", - отметила нардеп.

Кроме того, Плачкова обратила внимание и на долгосрочные приоритеты Кабмина.

"Есть в программе и долгосрочные приоритеты. Например, в части экологической безопасности – "обеспечение адаптации к негативным последствиям глобального изменения климата". К сведению чиновников: одним из последствий глобального изменения климата является маловодная теплая зима и засуха на юге Украины. Однако ни одного упоминания об этом. О какой адаптации идет речь? Конечно, программу направили на доработку. Ожидаем, что после корректировок там всё же будут определены четкие шаги по преодолению экономического кризиса и социальной защиты", - резюмировала Плачкова.

Напомним, ранее Комитет парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной раде отправить на доработку программу деятельности Кабинета министров.