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Плачкова: незрелость власти в принятии смелых решений тормозит установление мира

Новости » Политика    26.10.2019 - 15:34
Плачкова: незрелость власти в принятии смелых решений тормозит установление мира
Фото: Татьяна Плачкова (zagittya.com.ua)

По ее мнению, у оппозиции есть возможности в обеспечении прямого диалога для установления мира

Незрелость власти в принятии смелых решений тормозит установление мира. Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Татьяна Плачкова, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В частности, она отметила, что по последним социологическим данным, самым главным для украинцев остается установление мира. Процент людей, которые именно так ответили на вопрос социологов, фактически совпадает с процентом избирателей, которые избрали президентом Владимира Зеленского. Однако учитывая действия власти не понятно, каким образом она будет обеспечивать главное ожидания украинцев, считает нардеп.

"Президенту следует осознать: люди, которые за него голосовали, сегодня отмечают, что вопрос мира для них самый главный. Однако за искусственными информационными поводами его отводят на второй план. Создается впечатление, что все эти намеки на "План Б", "В", постоянные изменения в позиции является желанием скрыть растерянность и отсутствие внятной стратегии мирного урегулирования", - отметила народный депутат.

Она также подчеркнула, что власть должна воспользоваться возможностью, которую "способны обеспечить представители ОПЗЖ в ведении конструктивного диалога по решению мирного вопроса".

"Как и власть, оппозиция тоже является выбором украинского народа. И она делает все, чтобы защитить интересы украинцев. Если у оппозиции есть возможности в обеспечении прямого диалога для установления мира, власти целесообразно использовать их для Украины и украинцев. Однако незрелость властной команды в принятии смелых решений тормозит эти процессы", - резюмировала Плачкова.

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