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Плачкова: незрілість влади у прийнятті сміливих рішень гальмує встановлення миру

Новини » Політика    26.10.2019 - 15:34
Плачкова: незрілість влади у прийнятті сміливих рішень гальмує встановлення миру
Фото: Тетяна Плачкова (zagittya.com.ua)

На її думку, в опозиції є можливості у забезпеченні прямого діалогу для встановлення миру

Незрілість влади у прийнятті сміливих рішень гальмує встановлення миру. Про це заявила народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Тетяна Плачкова, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Зокрема, вона зазначила, що за останніми соціологічними даними, найголовнішим для українців залишається встановлення миру. Відсоток людей, які саме так відповіли на запитання соціологів, фактично співпадає з відсотком виборців, які обрали президентом Володимира Зеленського. Однак з огляду на дії влади не зрозуміло, яким чином вона забезпечуватиме головне очікування українців, вважає нардеп.

"Президенту слід усвідомити: люди, які за нього голосували, сьогодні зазначають, що питання миру для них найголовніше. Однак за штучними інформаційними приводами його відводять на другий план. Створюється враження, що всі ці натяки на "План Б", "В", постійні зміни в позиції є бажанням приховати розгубленість і відсутність виразної стратегії мирного врегулювання", - зазначила народний депутат.

Вона також підкреслила, що влада повинна скористатися можливістю, яку "здатні "забезпечити представники ОПЗЖ у веденні конструктивного діалогу з мирного вирішення питання".

"Як і влада, опозиція теж є вибором українського народу. І вона робить усе, щоб захистити інтереси українців. Якщо в опозиції є можливості у забезпеченні прямого діалогу для встановлення миру, владі доцільно використовувати їх для України і українців. Однак незрілість владної команди прийняття сміливих рішень гальмує ці процеси", - резюмувала Плачкова.

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