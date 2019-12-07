Плачкова: монобольшинство должно изменить закон о языке с учетом замечаний ВК

Монобольшинство должно изменить закон о языке с учетом замечаний Венецианской комиссии (ВК). Такое мнение высказала народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Татьяна Плачкова, комментируя выводы Венецианской комиссии относительно принятого парламентом прошлого созыва закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Она подчеркнула, что согласно заключению комиссии, данный закон не выдерживает баланс между защитой украинского языка и обеспечением прав языковых меньшинств, а также содержит нормы, которые противоречат международным обязательствам нашего государства.

"В первую очередь он дискриминирует миллионы русскоязычных граждан Украины", – сказала политик.

Нардеп считает, что этот закон должен быть изменен, чтобы избежать межэтнической напряженности из-за языкового вопроса.

"Хватит разделять украинцев по языковому признаку. Власть должна дать право людям общаться на родном языке. Украинский – это язык свободы, а не дискриминации", – резюмировала Плачкова.