Плачкова: монобільшість має змінити закон про мову з урахуванням зауважень ВК

Монобольшінство має змінити закон про мову з урахуванням зауважень Венеціанської комісії (ВК). Таку думку висловила народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Тетяна Плачкова, коментуючи висновки Венеціанської комісії щодо ухваленого парламентом минулого скликання закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Вона підкреслила, що згідно з висновком комісії, даний закон не витримує баланс між захистом української мови і забезпеченням мовних прав меншин, а також містить норми, які суперечать міжнародним зобов'язанням нашої держави.

"В першу чергу він дискримінує мільйони російськомовних громадян України", – сказала політик.

Нардеп вважає, що цей закон повинен бути змінений, щоб уникнути міжетнічної напруженості через мовне питання.

"Досить розділяти українців за мовною ознакою. Влада повинна дати право людям спілкуватися рідною мовою. Українська – це мова свободи, а не дискримінації", – резюмувала Плачкова.