Плачкова: за год новой власти украинская промышленность так и не показала рост

За последний год украинская промышленность так и не показала рост. В частности, по сравнению с апрелем 2019 года производство упало на 16,7%.

Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяна Плачкова на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Не зря говорят, что факты - упрямая вещь, но статистика гораздо сговорчивее. Учитывая, что за время руководства Зеленского и его команды промышленность еще ни разу не показывала рост, они научились хорошо манипулировать цифрами. Просто поменяли базовый год, с которым сопоставляются расчётные показатели, с 2010 на 2015. И пересчитали большинство статистических рядов. В результате промышленное производство за 2019 год сократилось не на 1,8%, а всего на 0,5", - написала она.

Политик также напомнила, что фактические цифры еще печальнее.

"По факту в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого промышленное производство упало на 16,7%. И по итогам четырех месяцев сократилось в 20 из 25 регионов страны. Причем каждый второй регион в этом печальном списке - тот, который раньше считался "индустриальным сердцем" Украины. Самый большой спад - от 10 до почти 33% - в Луганской, Черновицкой, Днепропетровской, Закарпатской, Тернопольской, Киевской, Волынской, Донецкой, Запорожской областях. И если еще год назад перспектива выхода промышленности на уровень 2013 года оценивалась на "после 2030 года", сегодняшние темпы отодвигают ее на "после 2050 года", - считает парламентарий.

Плачкова убеждена, усилия руководства страны должны быть направлены на развитие промышленности.

"Вот куда должны быть направлены усилия с созданием новых рабочих мест и перезагрузкой промышленности. Вот куда нужно ориентировать миллионы "заробитчан", вернувшихся и возвращающихся в страну из-за пандемии. Ведь часть из них имеет инженерное и рабочее прошлое, а часть - уже получили соответствующий опыт на заводах и фабриках соседних стран. Но правительство почему-то пытается всем отвести роль асфальтоукладчиков и лесорубов. Профессии хорошие и уважаемые, но основа экономики - это промышленное производство", - подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось, что 90% украинцев считают, что государство должно реализовывать меры по поддержке украинских предприятий и промышленности на период карантина.