Плачкова: за рік нової влади українська промисловість так і не показала зростання

За останній рік українська промисловість так і не показала зростання. Зокрема, порівняно з квітнем 2019 року виробництво впало на 16,7%.

Про це заявила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Не дарма говорять, що факти - вперта річ, але статистика набагато поступливіша. Враховуючи, що за час керівництва Зеленського та його команди промисловість ще жодного разу не показувала зростання, вони навчилися добре маніпулювати цифрами. Просто поміняли базовий рік, з яким зіставляються розрахункові показники, з 2010 на 2015. І перерахували більшість статистичних рядів. В результаті промислове виробництво за 2019 рік не скоротилося на 1,8%, а всього на 0,5", - написала вона.

Політик також нагадала, що фактичні цифри ще сумніше.

"За фактом у квітні цього року у порівнянні з квітнем минулого промислове виробництво впало на 16,7%. І за підсумками чотирьох місяців скоротилося у 20 з 25 регіонів країни. Причому кожен другий регіон в цьому сумному списку - той, який раніше вважався "індустріальним серцем України. Найбільший спад - від 10 до майже 33% - у Луганській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Тернопільській, Київській, Волинській, Донецькій, Запорізькій областях. І якщо ще рік тому перспектива виходу промисловості на рівень 2013 року оцінювалася на "після 2030 року", сьогоднішні темпи відсувають її на "після 2050 року", - вважає парламентарій.

Плачкова переконана, зусилля керівництва країни повинні бути спрямовані на розвиток промисловості.

"Ось куди повинні бути спрямовані зусилля зі створенням нових робочих місць і перезавантаженням промисловості. Ось куди потрібно орієнтувати мільйони заробітчан, які повернулися та повертаються в країну з-за пандемії. Адже частина з них має інженерне і робоче минуле, а частина - вже отримали відповідний досвід на заводах і фабриках сусідніх країн. Але уряд чомусь намагається всім відвести роль асфальтоукладальників і лісорубів. Професії хороші і шановні, але основа економіки - це промислове виробництво", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 90% українців вважають, що держава повинна реалізовувати заходи з підтримки українських підприємств і промисловості на період карантину.