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90% украинцев требуют от государства мер по поддержке промышленности, - опрос

Новости » Промышленность     17.04.2020 - 12:04
90% украинцев требуют от государства мер по поддержке промышленности, - опрос
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В то же время 65% опрошенных выступают против полного закрытия промышленных предприятий на период карантина

90% украинцев считают, что государство должно реализовывать меры по поддержке украинских предприятий и промышленности на период карантина. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса платформы Gradus, передает РБК-Украина.

Согласно данным опроса, еще 6% затруднились ответить, и только 4% считают, что меры по поддержке экономики и промышленности не нужны.

В то же время 65% опрошенных выступают против полного закрытия промышленных предприятий на период карантина по аналогии с магазинами, ресторанами, салонами красоты и спортивными клубами, и только 11% поддержали бы такие шаги правительства.

Отмечается, что опрос проводился 12 апреля. В нем приняли участие 1000 человека. Ошибка выборки составляет не более 3,1%.

Напомним, ранее министры финансов Европейского Союза согласовали пакет экономических мер на сумму в 540 миллиардов евро для поддержки экономики блока, пострадавшей от коронавируса, из которых 100 миллиардов евро пойдут на схему субсидирования заработной платы, Европейский инвестиционный банк расширит кредитование компаний на 200 миллиардов евро, а фонд Европейского механизма стабильности (ЕСМ) в еврозоне предоставит правительствам 240 миллиардов евро дешевых кредитов. Ожидается, что в ближайшее время пакет утвердят лидеры 27 стран ЕС.

Пакет новых мер позволит довести общую финансовую реакцию ЕС на эпидемию до 3,2 триллиона евро, что является крупнейшей подобной программой в мире.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новом раунде поддержки экономики в рамках антикризисного пакета в 2,3 трлн долларов.

Напомним, Верховная рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей в период карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно документу, с 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства, за исключением нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты, а с 18 марта по 18 мая вводится мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса. Кроме того, до 30 апреля предприятия освобождены от платы за землю.

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