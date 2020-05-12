Плачкова: бездействие власти уже довело до смерти фермера из Одесской области

Фото: Татьяна Плачкова (facebook.com)

Политик отметила, что хотя власть и обещали поддержать фермеров, помощь осталась только на словах

Бездействие властей довело фермеров до отчаяния, как следствие в Одесской области уже погиб аграрий, который потерял урожай и не имел возможности рассчитаться за аренду. Об этом сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяна Плачкова на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Фермеры доведены до отчаяния. И не только из-за засухи. Их судьбы и судьбы их семей изуродованные безразличием властей. Страшная весть пришла из Килийского района Одесской области. Там ушел из жизни фермер, потерял урожай и не имел возможности рассчитаться за аренду земли. Так и не дождавшись компенсации, он покончил с собой. Такая трагедия должна заставить власть пересмотреть свое отношение к нашим аграриям, но заставит ли?" - написала Плачкова.

Политик отметила, что хотя власть и обещали поддержать фермеров, помощь осталась только на словах.

"Разговоры о предшественниках и перекладывание ответственности уже не работают. В Украине президент имеет абсолютную власть - свое монобольшиство в парламенте, своих силовиков, своего генпрокурора, свое правительство, своих губернаторов на местах. А обещанной поддержки людей, работающих на земле и могут обеспечить всю страну продовольствием, нет. Государство не компенсирует им убытки. Тем более, она лишает их возможности реализовывать собственную продукцию", - добавила Плачкова.

Нардеп призвала власть позаботиться о продовольственной безопасности народа.

"Вы спешили открыть рынок земли? Так дайте возможность работать на ней тем, кто с этого живет. Вы закрывали рынки? Так обеспечьте централизованную закупку сельскохозяйственной продукции, ее хранения и переработки. Позаботьтесь о продовольственной безопасности народа, "слугами" которого себя называете", - сообщила Плачкова.

Нардеп убеждена, украинского фермера убили равнодушие и беспомощность власти.

"В Украине же все наоборот. В период карантина в продуктовых торговых сетях капуста из Албании, редиска из Польши, огурцы из Турции, чеснок из Китая, а картофель из Египта. А нашим производителям остается только выбрасывать испорченную продукцию. И никакой реакции власть имущих, ни слова в ежедневных обращениях президента. Аграрии, как и предприниматели, и врачи, остаются один на один с последствиями бездарной политики руководства страны. Многочисленные обращения к правительству местной власти, депутатские инициативы, протесты и призывы тех, кто оказался в беде, натыкаются на полное безразличие, беспомощность и бездействие. Именно это убило фермера из Одесской области. Обращать внимание на проблемы вокруг "слугам" нет когда. Они только пиарятся на борьбе с коронавирусом", - резюмировала Плачкова.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять законопроект №3329-п "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавірусної болезни (COVID-19)".