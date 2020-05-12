Плачкова: бездіяльність влади вже довела до смерті фермера з Одеської області

Фото: Тетяна Плачкова (facebook.com)

Політик наголосила, що хоча влада й обіцяла підтримати фермерів, допомога лишилася тільки на словах

Бездіяльність влади довела фермерів до відчаю, як наслідок в Одеській області вже загинув аграрій, який втратив врожай та не мав змоги розрахуватися за оренду. Про це повідомила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Фермери доведені до відчаю. І не тільки через посуху. Їхні долі та долі їхніх родин знівечені байдужістю влади. Страшна звістка прийшла з Кілійського району Одещини. Там пішов з життя фермер, що втратив врожай та не мав змоги розрахуватись за оренду землі. Так і не дочекавшись компенсації, він вкоротив собі віку. Така трагедія мала б змусити владу переглянути своє ставлення до наших аграріїв, але чи змусить?" - написала Плачкова.

Політик наголосила, що хоча влада й обіцяла підтримати фермерів, допомога лишилася тільки на словах.

"Розмови про попередників та перекладання відповідальності вже не працюють. В Україні президент має абсолютну владу – свою монобільшість у парламенті, своїх силовиків, свого генпрокурора, свій уряд, своїх губернаторів на місцях. А обіцяної підтримки людей, що працюють на землі та можуть забезпечити всю країну продовольством, немає. Держава не компенсує їм збитки. Тим більше, вона позбавляє їх можливості реалізовувати власну продукцію", - додала Плачкова.

Нардеп закликала владу подбати про продовольчу безпеку народу.

"Ви поспішали відкрити ринок землі? Так дайте можливість працювати на ній тим, хто з цього живе. Ви закривали ринки? Так забезпечте централізовану закупівлю сільськогосподарської продукції, її зберігання та перероблювання. Подбайте про продовольчу безпеку народу, "слугами" якого себе називаєте", - повідомила Плачкова.

Нардеп переконана, українського фермера вбили байдужість та безпорадність влади.

"В Україні ж все навпаки. У період карантину в продуктових торговельних мережах капуста з Албанії, редиска з Польщі, огірки з Туреччини, часник з Китаю, а картопля з Єгипту. А нашим виробникам залишається тільки викидати зіпсовану продукцію. І жодної реакції можновладців, жодного слова у щоденних зверненнях президента. Аграрії, як і підприємці, і лікарі, залишаються сам на сам з наслідками бездарної політики керівництва країни. Численні звернення до уряду місцевої влади, депутатські ініціативи, протести та заклики тих, хто опинився у біді, натикаються на повну байдужість, безпорадність та бездіяльність. Саме це вбило фермера з Одещини. Звертати увагу на проблеми навколо "слугам" нема коли. Вони лише піаряться на боротьбі з коронавірусом", - резюмувала Плачкова.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту ухвалити законопроект №3329-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України з приводу додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".