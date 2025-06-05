Плачков: ринок електроенергії потребує скасування прайс-кепів

На його думку, обмеження у вигляді прайс-кепів відігравали важливу роль на старті впровадження конкурентного ринку - щоб уникнути надмірних коливань цін.

"Коливання, і розбалансувати ринок. Тому і ставляться прайс-кепи - максимальні ціни і мінімальні, щоби працювало в цьому коридорі", - пояснив Плачков.

Однак, за його словами, в умовах нинішньої кризи та війни ринок не отримав можливості вийти з цього «штучного коридору».

"Але ми до сьогоднішнього дня, може війна, я не знаю, ми не відпускаємо ці прайс-кепи. По великому рахунку, треба було б їх відпустити", - вважає експерт.

Разом з тим Плачков переконаний - щоб ринок був стабільним і працював на перспективу, адміністративні обмеження мають поступово замінюватися ринковими механізмами.