Плачков: рынок электроэнергии требует отмены прайс-кепов

По его мнению, ограничения в виде прайс-кэпов играли важную роль на старте внедрения конкурентного рынка - во избежание чрезмерных колебаний цен.

"Колебания, и разбалансировать рынок. Поэтому и ставятся прайс-кэпы - максимальные цены и минимальные, чтобы работало в этом коридоре", - пояснил Плачков.

Однако, по его словам, в условиях нынешнего кризиса и войны рынок не получил возможности выйти из этого "искусственного коридора".

"Но мы до сегодняшнего дня, может война, я не знаю, мы не отпускаем эти прайс-кэпы. По большому счету, надо было бы их отпустить", - считает эксперт.

Вместе с тем Плачков убежден - чтобы рынок был стабильным и работал на перспективу, административные ограничения должны постепенно заменяться рыночными механизмами.