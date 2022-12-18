UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не пізно виправитися. У Зеленського заявили, що ФІФА не розуміє катастрофи, в яку Росія тягне світ

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

ФІФА не розуміє своєї ролі для міжнародної спільноти та масштабу трагедії, у яку Росія втягує світ своєї загарбницькою війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

Він підкреслив, що ФІФА - це не лише про футбол, а й про цінності. ФІФА - це про те, що з'ясовувати стосунки можна без убивств. Це про правила цивілізованого світу.

"ФІФА, на жаль, демонструє нерозуміння своєї ролі та тієї катастрофи, в яку тягне світ РФ, почавши варварську війну в Україні. Не пізно це виправити", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше ФІФА відмовилася транслювати звернення президента Володимира Зеленського на фіналі Чемпіонату світу-2022.

При цьому УАФ оприлюднило звернення Зеленського, у якому він заявив про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ПодолякФІФАВійна Росії проти України