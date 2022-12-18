Не пізно виправитися. У Зеленського заявили, що ФІФА не розуміє катастрофи, в яку Росія тягне світ

Він підкреслив, що ФІФА - це не лише про футбол, а й про цінності. ФІФА - це про те, що з'ясовувати стосунки можна без убивств. Це про правила цивілізованого світу.

"ФІФА, на жаль, демонструє нерозуміння своєї ролі та тієї катастрофи, в яку тягне світ РФ, почавши варварську війну в Україні. Не пізно це виправити", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше ФІФА відмовилася транслювати звернення президента Володимира Зеленського на фіналі Чемпіонату світу-2022.

При цьому УАФ оприлюднило звернення Зеленського, у якому він заявив про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру.

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