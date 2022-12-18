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Не пізно виправитися. У Зеленського заявили, що ФІФА не розуміє катастрофи, в яку Росія тягне світ

Новость на русском →
Неділя 18 грудня 2022 13:02
Не пізно виправитися. У Зеленського заявили, що ФІФА не розуміє катастрофи, в яку Росія тягне світ Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

ФІФА не розуміє своєї ролі для міжнародної спільноти та масштабу трагедії, у яку Росія втягує світ своєї загарбницькою війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

Він підкреслив, що ФІФА - це не лише про футбол, а й про цінності. ФІФА - це про те, що з'ясовувати стосунки можна без убивств. Це про правила цивілізованого світу.

"ФІФА, на жаль, демонструє нерозуміння своєї ролі та тієї катастрофи, в яку тягне світ РФ, почавши варварську війну в Україні. Не пізно це виправити", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше ФІФА відмовилася транслювати звернення президента Володимира Зеленського на фіналі Чемпіонату світу-2022.

При цьому УАФ оприлюднило звернення Зеленського, у якому він заявив про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру.

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Ірина Подоляк ФІФА Війна Росії проти України
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