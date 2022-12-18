Не поздно исправиться. У Зеленского заявили, что ФИФА не понимает катастрофы, в которую Россия тянет мир

ФИФА не понимает своей роли для международного сообщества и масштаба трагедии, в которую Россия вовлекает мир своей захватнической войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка .

Он подчеркнул, что ФИФА - это не только про футбол, но и о ценностях. ФИФА - это о том, что выяснять отношения можно без убийств. Это о правилах цивилизованного мира.

"ФИФА, к сожалению, демонстрирует непонимание своей роли и той катастрофы, в которую тянет мир РФ, начав варварскую войну в Украине. Не поздно это исправить", - написал Подоляк.

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Глава фракции "Слуга народа" отметил, что Зеленский предложил Формулу мира - комплекс усилий, которые могут вернуть мир разным народам. Для этого он предлагает созвать Глобальный саммит Формулы мира уже этой зимой.

Именно с этим призывом президент должен был обратиться к миру перед финалом футбольного чемпионата в Катаре.

"Катар эту идею поддержал, но ФИФА заблокировала показ обращения, хотя в нем нет ничего, что бы нарушало традиции спортивных соревнований и общепринятые стандарты межнационального общения", - написал он.

Арахамия отметил, что Украина хочет донести миру, что каждое государство может цивилизованными способами доказать свою силу и богатство. Одним из них является футбол.

"Покажите свою силу на газоне, а не на поле боя", - добавил он.

Глава фракции надеется, ФИФА понимает свою миссию, как и миссию футбола и спортивных соревнований. Так, еще есть время исправить ошибку и разблокировать показ обращения с призывом к миру.

"Тем более - оно все равно прозвучит. Либо на главной арене футбольного чемпионата, либо в смартфонах миллионов людей по всему миру", - написал он.

Напомним, ранее ФИФА отказалась транслировать обращение президента Владимира Зеленского на финале Чемпионата мира-2022.

При этом УАФ обнародовало обращение Зеленского, в котором он заявил об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира.

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