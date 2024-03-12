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Не позже лета. ЕС намерен выделить Украине 3 млрд евро из замороженных активов РФ, - FT

Вторник 12 марта 2024 00:28
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Не позже лета. ЕС намерен выделить Украине 3 млрд евро из замороженных активов РФ, - FT Фото: ЕС намерен выделить Украине 3 млрд евро из замороженных активов РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз настаивает на выделении Украине уже в этом году до 3 млрд евро за счет прибыли, полученной от замороженных активов России на фоне снижения экономической поддержки Украины со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам нескольких европейских чиновников, Еврокомиссия готовит план, который будет включать в себя конфискацию связанной с санкциями прибыли, начиная с февраля, полученной в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

После нескольких месяцев споров первый транш средств может быть выплачен уже в июле, если Брюссель сможет получить одобрение стран-членов ЕС. Ожидается, что это предложение представителям главам МИД будет сделано до саммита лидеров ЕС на следующей неделе.

Около 190 млрд евро российских активов было заморожено в Euroclear с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, что уже принесло прибыль в 3,85 млрд евро.

Последние планы предусматривают в этом году выделение Украине из этой суммы от 2 до 3 млрд евро, в зависимости от процентных ставок. По оценкам чиновников ЕС, общая прибыль, полученная от замороженных активов РФ в Euroclear, может достичь 20 млрд евро к 2027 году.

Отмечается, что в депозитарии хранится основная часть активов российского центрального банка на сумму 260 млрд евро.

Согласно проекту Еврокомиссии, с которым ознакомились в Financial Times, Брюссель может присвоить 97 процентов чистой прибыли, полученной от замороженных российских активов, принадлежащих Euroclear, и передать их в бюджет ЕС. Затем деньги будут выплачиваться каждый квартал или два раза в год и "могут быть использованы на благо Украины в соответствии с различными договоренностями", говорится в проекте.

Интересно, что планы ЕС не будут иметь обратной силы, и почти 4 млрд евро уже накопленной прибыли останутся у Euroclear, в основном для покрытия судебных издержек в результате судебных разбирательств с Россией.

Использование российских активов

После вторжения РФ в Украину страны Запада заморозили российские активы примерно на 300 млрд евро. Львиная доля активов заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе, получившем от этих активов 3,25 млрд евро прибыли.

В конце февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "настало время начать разговор об использовании непредвиденной прибыли" от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины.

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