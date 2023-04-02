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Пияцтво і не тільки. Британська розвідка назвала головні проблеми російської армії

Фото: російська армія масово зловживає алкоголем (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія, окрім величезних втрат на полі бою, має й інші проблеми, які пов'язані з небойовими причинами. Найголовніша серед них - це масове пияцтво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Британська розвідка наголошує, що недавно російські Telegram-канали поширили інформацію про "надзвичайно високу" кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов'язаних з вживанням алкоголю серед окупаційних військ.

Розвідка додає, що іншими причинами небойових втрат також є погане володіння зброєю, ДТП та переохолодження. Проте, ймовірно, російські командири вважають головною проблемою масове пияцтво серед солдатів.

"Оскільки пияцтво поширене в більшій частині російського суспільства, воно довгий час розглядалося як прийнята частина військового життя, навіть під час бойових дій", - йдеться у зведенні розвідки.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 560 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 174 550 своїх солдатів.

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