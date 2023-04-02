RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пьянство и не только. Британская разведка назвала главные проблемы российской армии

Фото: российская армия массово злоупотребляет алкоголем (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия, помимо огромных потерь на поле боя, испытывает и другие проблемы, связанные с небоевыми причинами. Самая главная среди них - это массовое пьянство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка отмечает, что недавно российские Telegram-каналы распространили информацию о "чрезвычайно высоком" количестве инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди оккупационных войск.

Разведка добавляет, что другими причинами небоевых потерь также является плохое владение оружием, ДТП и переохлаждение. Однако, вероятно, российские командиры считают главной проблемой массовое пьянство среди солдат.

"Поскольку пьянство распространено в большей части российского общества, оно долгое время рассматривалось как принятая часть военной жизни, даже во время боевых действий", - говорится в сводке разведки.

Напомним, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 560 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ лишилась уже 174 550 своих солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна в УкраинеВойна России против Украиныокупанти