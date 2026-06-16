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Pixel отримає ексклюзивну фішку, про яку мріяли блогери: Google готує ШІ для відео

19:12 16.06.2026 Вт
2 хв
Свіже оновлення ОС дозволить створювати складний контент без використання сторонніх програм для монтажу
aimg Ольга Завада
Смартфони Pixel навчили робити складні ролики (фото: Unsplash)

Google готує нове квартальне оновлення Pixel Feature Drop для своїх фірмових смартфонів. Головною зіркою майбутнього апдейту стане унікальна ШІ-функція під назвою Screen Reactions - вона суттєво спростить життя авторам контенту та звичайним користувачам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Authority.

Що вміє функція Screen Reactions?

Новий інструмент дозволить користувачам одночасно записувати власні емоції на фронтальну камеру та транслювати будь-яку активність на екрані смартфона.

Професійний блогер або звичайний власник Pixel зможе:

  • гортати вебсайти,
  • шукати дешеві авіаквитки,
  • грати в онлайн-ігри,
  • реагувати на коментарі у соцмережах,
  • порівнювати модні новинки.

При цьому його обличчя та голос записуватимуться паралельно.

Головна цінність технології полягає у тому, що користувачам більше не доведеться використовувати сторонні мобільні додатки чи складні відеоредактори, щоби склеїти докупи запис домашнього екрана та відео з камери.

Смартфон робитиме це автоматично в режимі реального часу, видаючи готовий до публікації ролик.

Читайте більше: Google Pixel перестали працювати після оновлення: які моделі зламались

Інтеграція Gemini Omni та створення музики

Окрім інструменту для реакцій, червневе оновлення додасть на пристрої Pixel (включно з найновішими Pixel 10) потужні візуальні інструменти Gemini Omni.

Комплекс технологій дозволить створювати та обробляти відео за допомогою ШІ безпосередньо на самому смартфоні, без залучення хмарних серверів.

Також у коді майбутнього пакета знайшли згадки про абсолютно новий ШІ-музичний інструмент. Завдяки йому власники смартфонів зможуть генерувати унікальні музичні треки та аудіодоріжки, які повністю базуватимуться на їхніх особистих уподобаннях і текстових запитах.

Наразі американський техногігант офіційно не підтвердив точну дату релізу нового пакета Pixel Feature Drop. Оскільки попередній масштабний випуск оновлень відбувся цьогоріч у березні, експерти прогнозують, що свіжий апдейт вийде на фінішну пряму та стане доступним для масового завантаження незабаром.

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