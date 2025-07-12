Півтораста боїв за добу: в Генштабі назвали напрямки, на яких зараз найгарячіша ситуація

Зазначимо, що за добу з 11 на 12 липня, російські окупанти втратили на фронті 1070 одиниць живої сили. Загальні втрати окупантів з 24 лютого 2022 року становлять близько 1 032 690 осіб пораненими та ліквідованими.

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