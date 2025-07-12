Полтораста боев за сутки: в Генштабе назвали направления, на которых сейчас самая горячая ситуация

На фронте войны Украины против российских агрессоров с начала суток произошло 151 боестолкновение с оккупантами. Сейчас самыми горячими направлениями остаются Покровское и Лиманское.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ. за 12 июля.
Российские оккупанты с начала суток совершили 32 ракетных и 70 авиационных ударов. Враг применил 104 управляемые авиационные бомбы и 1292 дронf-камикадзе. 4066 раз россияне обстреливали позиции Вооруженных сил Украины и населенные пункты.
Какова ситуация на разных направлениях фронта:
"Сегодня стоит отметить воинов 34-й отдельной бригады береговой обороны и 117-й отдельной бригады территориальной обороны, которые наносят врагу потери в живой силе и технике", - отметили в Генеральном штабе.
Отметим, что за сутки с 11 на 12 июля, российские оккупанты потеряли на фронте 1070 единиц живой силы. Общие потери оккупантов с 24 февраля 2022 года составляют около 1 032 690 человек ранеными и ликвидированными.
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