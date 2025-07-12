Полтораста боев за сутки: в Генштабе назвали направления, на которых сейчас самая горячая ситуация

На фронте войны Украины против российских агрессоров с начала суток произошло 151 боестолкновение с оккупантами. Сейчас самыми горячими направлениями остаются Покровское и Лиманское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ. за 12 июля.

Российские оккупанты с начала суток совершили 32 ракетных и 70 авиационных ударов. Враг применил 104 управляемые авиационные бомбы и 1292 дронf-камикадзе. 4066 раз россияне обстреливали позиции Вооруженных сил Украины и населенные пункты.

Какова ситуация на разных направлениях фронта:

Северо-Слобожанское и Курское направления : 12 боестолкновений с российскими оккупантами.

: 12 боестолкновений с российскими оккупантами. Южно-Слобожанское направление : ВСУ отбили семь попыток штурмов в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Чугуновка.

: ВСУ отбили семь попыток штурмов в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Чугуновка. Купянское направление : восемь отраженных атак врага вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая.

: восемь отраженных атак врага вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая. Лиманское направление : 23 вражеские атаки в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка и Дроновка. Шесть боев до сих пор продолжаются.

: 23 вражеские атаки в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка и Дроновка. Шесть боев до сих пор продолжаются. Северское направление : три попытки российских штурмов в районах Ивано-Дарьевки и Выемки, атаки отбиты.

: три попытки российских штурмов в районах Ивано-Дарьевки и Выемки, атаки отбиты. Краматорское направление : четыре штурма в районах населенных пунктов Клещеевка и Белая Гора. Все штурмы отбиты.

: четыре штурма в районах населенных пунктов Клещеевка и Белая Гора. Все штурмы отбиты. Торецкое направление: восемь попыток штурмов вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка. Три боестолкновения продолжаются.

восемь попыток штурмов вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка. Три боестолкновения продолжаются. Покровское направление - самое тяжелое : оккупанты совершили 47 атак в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Ореховое, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Филиал и Алексеевка. Украинские войска обезвредили там 162 оккупанта, из которых 105 безвозвратно. Также уничтожено многоцелевой бронированный легкий тягач, 26 беспилотных летательных аппаратов, один автомобиль, девять мотоциклов, два терминала спутниковой связи и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

: оккупанты совершили 47 атак в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Ореховое, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Филиал и Алексеевка. Украинские войска обезвредили там 162 оккупанта, из которых 105 безвозвратно. Также уничтожено многоцелевой бронированный легкий тягач, 26 беспилотных летательных аппаратов, один автомобиль, девять мотоциклов, два терминала спутниковой связи и две станции радиоэлектронной борьбы противника. Новопавловское направление: девять атак россиян в районах населенных пунктов Дачное, Филиал, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка.

девять атак россиян в районах населенных пунктов Дачное, Филиал, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка. Гуляйпольское направление : без наземных штурмов.

: без наземных штурмов. Ореховское направление : отражены две атаки оккупантов в районе Каменского.

: отражены две атаки оккупантов в районе Каменского. Приднепровское направление: отражено восемь атак врага в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

"Сегодня стоит отметить воинов 34-й отдельной бригады береговой обороны и 117-й отдельной бригады территориальной обороны, которые наносят врагу потери в живой силе и технике", - отметили в Генеральном штабе.