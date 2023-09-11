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Півтора місяці на контрнаступ: експерт оцінив прогноз генерала США

Понеділок 11 вересня 2023 20:05
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Півтора місяці на контрнаступ: експерт оцінив прогноз генерала США Фото: Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олексій Гетьман

Песимістичні заяви глави Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі про український контрнаступ, ймовірно, можуть мати політичний підтекст.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Олексій Гетьман.

За його словами, прогноз Міллі про те, що контрнаступ ЗСУ може зупинитися через 30-45 днів через погоду, є надто сміливим припущенням.

"Займаючи найвищу посаду в армії США, Міллі, на жаль, не вперше висловлює песимізм щодо наших Збройних сил і нашого наступу. У чому тут може бути справа? Я вважаю, що це, можна сказати, одноразова посада, каденція американського генерала скоро закінчується і не виключено, що його слова можуть мати не так військовий, як політичний підтекст", - пояснив Гетьман.

Як вважає експерт, Міллі зараз думає про те, чим зайнятися після звільнення з посади голови Об'єднаного комітету начальників штабів США. Така позиція генерала не йде в розріз із заявами американських чиновників, але виглядає песимістичнішою.

"Мені здається, Міллі робить певні політичні рухи. На його слова потрібно звертати увагу, звісно, але в контексті того, що його каденція добігає кінця, можна припустити, що це більше пов'язано з політичними планами на майбутнє", - уточнив Гетьман.

Що сказав Міллі

Нагадаємо, раніше американський генерал заявив, що активна фаза українського контрнаступу нібито може тривати ще 30-45 днів.

Після цього, на думку Міллі, нашим захисникам буде важче маневрувати через погодні умови.

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