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Погода залишає Україні 30-45 днів для завершення контрнаступу, - генерал США

Київ, Неділя 10 вересня 2023 11:03
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Погода залишає Україні 30-45 днів для завершення контрнаступу, - генерал США Фото: генерал США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Активна фаза контрнаступ українських військ може тривати ще 30-45 днів. Після цього наступ ускладнить погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі в інтерв'ю BBC.

На думку Міллі, восени українським військовим буде важче маневрувати, тому наступальні дії можуть сповільнитися.

"Важкі бої все ще продовжуються. Українці б'ються і послідовно просуваються. Залишилася ще деяка кількість часу, ймовірно, близько 30-45 днів придатної для боїв погоди, тож українці поки що не закінчили. Бої ще не закінчилися. [ЗСУ] поки що не закінчили бойову фазу того, що вони запланували", - сказав генерал.

Міллі наголосив, що і раніше говорив про тривалість та складність війни.

"Я від самого початку говорив, що ця війна буде довгою, повільною, важкою і пов'язаною з великою кількістю жертв. Так і відбувається", - підсумував американський генерал.

Контрнаступ України

За останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, зараз українські захисники продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Сили оборони повідомили, що воїни просунулися ще на 1,5 км у районі Роботиного у Запорізькій області. Також тривають активні бої південніше Бахмута, який поки контролюють окупанти.

Попри заяви Міллі, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що контрнаступ ЗСУ продовжуватиметься і в холодний період.

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