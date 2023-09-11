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Полтора месяца на контрнаступление: эксперт оценил прогноз генерала США

Понедельник 11 сентября 2023 20:05
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Полтора месяца на контрнаступление: эксперт оценил прогноз генерала США Фото: Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Алексей Гетьман

Пессимистические заявления главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли об украинском контрнаступлении, вероятно, могут иметь политический подтекст.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

По его словам, прогноз Милли о том, что контрнаступление ВСУ может остановиться через 30-45 дней из-за погоды, являются слишком смелым предположением.

"Занимая высшую должность в армии США, Милли, к сожалению, не впервые выражает пессимизм в отношении наших Вооруженных сил и нашего наступления. В чем здесь может быть дело? Я полагаю, в том, что это, можно сказать, одноразовая должность, каденция американского генерала скоро истекает и не исключено, что его слова могут иметь не столько военный, сколько политический подтекст", - объяснил Гетьман.

Как считает эксперт, Милли сейчас думает о том, чем заняться после ухода с должности главы Объединенного комитета начальников штабов США. Такая позиция генерала не идет в разрез с заявлениями американских чиновников, но выглядит более пессимистичной.

"Мне кажется, Милли делает определенные политические движения. На его слова нужно обращать внимание, конечно, но в контексте того, что его каденция подходит к концу, можно предположить, что это больше связано с политическими планами на будущее", - уточнил Гетьман.

Что сказал Милли

Напомним, ранее американский генерал заявил, что активная фаза украинского контрнаступления якобы может продолжаться еще 30-45 дней.

После этого, по мнению Милли, нашим защитникам будет труднее маневрировать из-за погодных условий.

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