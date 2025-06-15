Півтора мільйона під одягом: в Румунії на кордоні затримали українців з доларами

Зазначається, що 49-річний громадянин України та його 39-річна дружина з подвійним громадянством, хотіли перейти кордон в районі пункту пропуску Вадул-Сірет. Під своїм одягом українці сховали 1,4 млн доларів.

"На підставі обґрунтованої підозри спільна контрольна група провела ретельну перевірку цих двох людей, під час якої було виявлено значні суми грошей, приховані на тілі обох", - сказано у повідомленні.

Під одягом чоловіка виявили 810 тисяч доларів, під одягом жінки - 590 тисяч доларів. Жодну із сум не задекларували відповідно до законодавства Румунії, отже, ввезти майже півтора мільйона доларів планувалося контрабандою.

Гроші було конфісковано на час розслідування, яке повинне виявити їхнє походження та обставини ввезення. Українців притягнули до адміністративної відповідальності: вони заплатили штраф у розмірі 15 тисяч румунських леїв (3,45 тисячі доларів) з кожного.