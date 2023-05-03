Півтисячі окупантів та 28 БПЛА. Генштаб оновив втрати Росії в Україні за добу

За даними на ранок середи, 3 травня українські військові ліквідували за добу 520 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 191 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 28 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Як повідомлялось, ЗСУ відбили 30 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.

Нагадаємо, під час нічної атаки російськими дронами у ніч на середу, 3 травня, Повітряні сили ЗСУ збили 21 з 26 запущених "шахедів". Зокрема, Київ цієї ночі, 3 травня, атакували російські окупанти дрони-камікадзе типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили усі ворожі БПЛА. Внаслідок повітряної атаки противника жертв та руйнувань у столиці немає.

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