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Півтисячі окупантів та 28 БПЛА. Генштаб оновив втрати Росії в Україні за добу

Фото: Генштаб оновив втрати Росії в Україні на 3 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок середи, 3 травня українські військові ліквідували за добу 520 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 191 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 28 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 191940 (+520) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3702 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 7199 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2946 (+16) од,
  • РСЗВ - 544 (+0) од,
  • засоби ППО - 300 (+2) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2505 (+28),
  • крилаті ракети - 947 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5865 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 363 (+3)

Як повідомлялось, ЗСУ відбили 30 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.

Нагадаємо, під час нічної атаки російськими дронами у ніч на середу, 3 травня, Повітряні сили ЗСУ збили 21 з 26 запущених "шахедів". Зокрема, Київ цієї ночі, 3 травня, атакували російські окупанти дрони-камікадзе типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили усі ворожі БПЛА. Внаслідок повітряної атаки противника жертв та руйнувань у столиці немає.

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