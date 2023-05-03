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Полтысячи оккупантов и 28 БПЛА. Генштаб обновил потери России в Украине за сутки

Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 3 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро среды, 3 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 520 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 191 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили танк и 28 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 191940 (+520) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3702 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 7199 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2946 (+16) ед,
  • РСЗО - 544 (+0) ед,
  • средства ПВО - 300 (+2) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2505 (+28),
  • крылатые ракеты - 947 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5865 (+14) ед,
  • специальная техника - 363 (+3)

Как сообщалось, ВСУ отразили 30 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинко, наши защитники держат оборону.

Напомним, во время ночной атаки российскими дронами в ночь на среду, 3 мая, Воздушные силы ВСУ сбили 21 из 26 запущенных "шахедов". В частности, Киев этой ночью, 3 мая, атаковали российские оккупанты дроны-камикадзе типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили все вражеские БПЛА. В результате воздушной атаки противника жертв и разрушений в столице нет.

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