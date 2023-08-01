Півтисячі окупантів, 10 дронів та понад 20 артсистем. Втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 1 серпня, склали 500 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 246 690 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 БПЛА та 23 артсистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, минулої доби сталося понад 40 бойових зіткнень. Українські військові знищили ворожий "Сонцепьок" та 5 російських артилерійських засобів. Зокрема, ЗСУ продовжують вести наступальні дії на заході Запорізької області. Росіяни стурбовані здатністю своєї армії захистити Урожайне.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.