ЗСУ досягли успіхів під час контрнаступу на півдні: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські війська намагалися просунутися на південь від Новоселівського, однак були відкинуті українськими військами через річку Оскіл, яка протікає на захід від Сватового.

Представник російського угруповання військ заявив, що війська РФ, нібито, захопили вісім українських опорних пунктів поблизу Райгородки (35 км на північний захід від Кремінної) та Червонопопівки.

Російський "воєнкор" повідомив, що російські війська намагалися наступати на Білогорівку (10 км на південь від Кремінної) з південного сходу, але безуспішно. Російські джерела повідомили, що 31 липня українські війська здійснили кілька контратак на захід і південь від Кремінної.

Одне російське джерело зазначило, що українські сили стабілізували лінію оборони біля Діброви (5 км на південний захід від Кремінної) після розгортання резервів у цьому районі.

Бої у Донецькій області

Російські "воєнкори" повідомляли, що українські сили здійснили наземні атаки на північний захід від Бахмута в районі Дубово-Василівки (6 км на північний захід) і що важкі бої тривають на південний захід від міста, поблизу Андріївки і Кліщіївки.

Російські сили здійснили наземні атаки на південний захід від міста Донецьк і не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки та Побєди. Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ проводили штурм Мар’їнки, але не мали успіху.

"Південна вісь"

Українські сили продовжували наступальні операції вздовж району кордону Донецько-Запорізької області та, як повідомляється, досягли прогресу 31 липня.

Російські "воєнкори" стверджували, що біля траси Т0518 Урожайне-Велика Новосілка тривають бої, а поблизу Урожайного обороняється оперативно-тактичне з’єднання РФ "Каскад". Один російський військовий блогер висловив занепокоєння щодо здатності Росії захистити Урожайне та оцінив, що українські сили захоплять населений пункт протягом наступних трьох днів.

Українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, 31 липня просунулися вперед. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ атакували в напрямках Мала Токмачка та Роботине.

31 липня російські війська завдали ракетного удару по житловому району Кривого Рогу Дніпропетровської області за допомогою "Іскандер-М". Українські офіційні особи повідомили, що одна російська ракета вразила багатоповерховий житловий будинок.