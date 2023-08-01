Полтысячи оккупантов, 10 дронов и больше 20 артсистем. Потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 1 августа, составили 500 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 246 690 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 БПЛА и 23 артсистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. Украинские военные уничтожили вражеский "Солнцепек" и 5 российских артиллерийских средств. В частности, ВСУ продолжают вести наступательные действия на западе Запорожской области. Россияне обеспокоены способностью своей армии защитить Урожайное.
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