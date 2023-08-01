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Полтысячи оккупантов, 10 дронов и больше 20 артсистем. Потери РФ в Украине за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 1 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 1 августа, составили 500 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 246 690 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 БПЛА и 23 артсистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 246690 (+500) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4216 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 8205 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 4839 (+23) ед,
  • РСЗО - 699 ед,
  • средства ПВО - 462 (+2) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 311 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4027 (+10),
  • крылатые ракеты - 1347 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7324 (+32) ед,
  • специальная техника - 718 (+3).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. Украинские военные уничтожили вражеский "Солнцепек" и 5 российских артиллерийских средств. В частности, ВСУ продолжают вести наступательные действия на западе Запорожской области. Россияне обеспокоены способностью своей армии защитить Урожайное.

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Война в Украине