Полтысячи оккупантов, 10 дронов и больше 20 артсистем. Потери РФ в Украине за сутки
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 1 августа, составили 500 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 246 690 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 БПЛА и 23 артсистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 246690 (+500) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4216 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 8205 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 4839 (+23) ед,
- РСЗО - 699 ед,
- средства ПВО - 462 (+2) ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 311 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4027 (+10),
- крылатые ракеты - 1347 ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7324 (+32) ед,
- специальная техника - 718 (+3).
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. Украинские военные уничтожили вражеский "Солнцепек" и 5 российских артиллерийских средств. В частности, ВСУ продолжают вести наступательные действия на западе Запорожской области. Россияне обеспокоены способностью своей армии защитить Урожайное.
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