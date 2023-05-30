Півсотні ракет, майже 40 дронів та 400 окупантів. Генштаб про втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 30 травня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня, становить 207440 військових. Крім того, ЗСУ знищили 51 ракету і 38 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.23 орієнтовно склали:
Росія вночі знову атакувала Київ, використавши дроні-камікадзе вночі, 30 травня. У небі над столицею збили близько 20 російських БПЛА. Відомо про одного загиблого та 4 поранених.
Загалом окупанти випустили по Україні 31 дрон, 29 з яких було збито. Окрім Києва, про ураження безпілотника стало відомо і у Дніпропетровській області. За останні 24 години ця атака стала третьою. Детальніше про наслідки – у матеріалі РБК-Україна.
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