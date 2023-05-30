Полсотни ракет, почти 40 дронов и 400 оккупантов. Генштаб о потерях РФ

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 30 мая, составили 410 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 207440 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 51 ракету и 38 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.23 ориентировочно составили:
Россия ночью снова атаковала Киев, использовав дроні-камикадзе ночью, 30 мая. В небе над столицей сбили около 20 российских БПЛА. Известно об одном погибшем и 4 раненых. В общей сложности оккупанты выпустили по Украине 31 дрон, 29 из которых были сбиты. Кроме Киева, о поражении беспилотника стало известно и в Днепропетровской области. За последние 24 часа эта атака стала третьей по счету. Детальнее о последствиях - в материале РБК-Украина.
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