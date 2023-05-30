RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полсотни ракет, почти 40 дронов и 400 оккупантов. Генштаб о потерях РФ

Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 30 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 30 мая, составили 410 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 207440 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 51 ракету и 38 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 207440 (+410) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3802 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 7469 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 3445 (+10) ед,
  • РСЗО - 575 ед,
  • средства ПВО - 332 (+1) ед,
  • самолетов - 313 ед,
  • вертолетов - 298 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3092 (+38),
  • крылатые ракеты - 1107 (+51) ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6219 (+12) ед,
  • специальная техника - 454 (+1)

Атака на Украину в ночь на 30 мая

Россия ночью снова атаковала Киев, использовав дроні-камикадзе ночью, 30 мая. В небе над столицей сбили около 20 российских БПЛА. Известно об одном погибшем и 4 раненых. В общей сложности оккупанты выпустили по Украине 31 дрон, 29 из которых были сбиты. Кроме Киева, о поражении беспилотника стало известно и в Днепропетровской области. За последние 24 часа эта атака стала третьей по счету. Детальнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине