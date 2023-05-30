Полсотни ракет, почти 40 дронов и 400 оккупантов. Генштаб о потерях РФ

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 30 мая, составили 410 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 207440 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 51 ракету и 38 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.23 ориентировочно составили: личного состава - около 207440 (+410) человек ликвидировано,

танков ‒ 3802 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 7469 (+2) ед,

артиллерийских систем - 3445 (+10) ед,

РСЗО - 575 ед,

средства ПВО - 332 (+1) ед,

самолетов - 313 ед,

вертолетов - 298 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3092 (+38),

крылатые ракеты - 1107 (+51) ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6219 (+12) ед,

специальная техника - 454 (+1) Атака на Украину в ночь на 30 мая Россия ночью снова атаковала Киев, использовав дроні-камикадзе ночью, 30 мая. В небе над столицей сбили около 20 российских БПЛА. Известно об одном погибшем и 4 раненых. В общей сложности оккупанты выпустили по Украине 31 дрон, 29 из которых были сбиты. Кроме Киева, о поражении беспилотника стало известно и в Днепропетровской области. За последние 24 часа эта атака стала третьей по счету. Детальнее о последствиях - в материале РБК-Украина.