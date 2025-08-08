UA

Курс долара Економіка Авто Tech

За півроку ДТЕК сплатив понад 24 млрд грн податків

Фото: компанія ДТЕК сплатила понад 24 млрд грн податків за 6 місяців 2025 року (dtek.com)
Автор: Юлія Бойко

За шість місяців цього року компанія ДТЕК сплатила 24,3 млрд грн податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"За перше півріччя 2025 року Група ДТЕК сплатила до бюджетів усіх рівнів 24,3 млрд грн податків - на чверть більше, ніж за той самий період 2024-го", - йдеться в ньому.

Зазначається, що таке зростання стало можливим завдяки стабільній роботі енергетиків у надскладних умовах, а також через інвестиції у виробництво.

"Кожна гривня цих податків - це підтримка армії, відновлення громад, зарплати лікарям і вчителям, допомога тим, хто потребує її найбільше", - підкреслили в ДТЕК.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано найбільшим платником податків серед українських компаній. Зокрема, ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова увійшла в "Клуб білого бізнесу" як сумлінний платник податків.

Додамо, що у першому кварталі 2025 року компанія ДТЕК ВДЕ сплатила 339,5 млн грн податків. Зокрема, до місцевих бюджетів надійшло 7,2 млн грн.

