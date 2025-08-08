RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

За полгода ДТЭК уплатил более 24 млрд грн налогов

Фото: компания ДТЭК уплатила более 24 млрд грн налогов за 6 месяцев 2025 года (dtek.com)
Автор: Юлия Бойко

За шесть месяцев этого года компания ДТЭК уплатила 24,3 млрд грн налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"За первое полугодие 2025 года Группа ДТЭК уплатила в бюджеты всех уровней 24,3 млрд грн налогов - на четверть больше, чем за тот же период 2024-го", - говорится в нем.

Отмечается, что такой рост стал возможным благодаря стабильной работе энергетиков в сверхсложных условиях, а также из-за инвестиций в производство.

"Каждая гривна этих налогов - это поддержка армии, восстановление общин, зарплаты врачам и учителям, помощь тем, кто нуждается в ней больше всего", - подчеркнули в ДТЭК.

 

Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний. В частности, ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова вошла в "Клуб белого бизнеса" как добросовестный налогоплательщик.

Добавим, что в первом квартале 2025 года компания ДТЭК ВИЭ уплатила 339,5 млн грн налогов. В частности, в местные бюджеты поступило 7,2 млн грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭнергетикиРинат Ахметов