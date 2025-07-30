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За півроку ДТЕК інвестував 7 млрд гривень в підготовку до наступної зими

Фото: ДТЕК інвестував 7 млрд гривень в підготовку до наступної зими за півроку (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

З початку року компанія ДТЕК інвестувала майже 7 млрд гривень в підготовку до наступного опалювального сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що компанія продовжує безперервну ремонтну кампанію на теплоелектростанціях. Зокрема, за півроку на ці роботи було спрямовано вже близько 4 млрд грн - більше, ніж за весь 2024 рік.

"Це дозволяє готувати генеруючі потужності до зими та підтримувати надійність енергосистеми", - підкреслили в ДТЕК.

Водночас триває посилена підготовка українських шахт. Власні інвестиції компанії у вуглевидобуток з початку року склали 2,9 млрд грн.

Завдяки цьому за перше півріччя шахтарі ДТЕК Енерго ввели в роботу 7 нових вугільних лав, забезпечуючи теплову генерацією паливом.

Машинобудівні підприємства компанії також активно працюють для підтримки шахт. У першому півріччі 2025 року вони виготовили та відремонтували 1 707 одиниць гірничо-шахтного обладнання, серед яких - 4 нові прохідницькі комбайни, а також 1,2 мільйона запчастин і комплектуючих.

"Наші енергетики, ремонтники, шахтарі і машинобудівники продовжують посилено працювати, щоб забезпечувати українців електрикою, особливо, в літні піки споживання, та закладаючи надійнішу основу для роботи теплової генерації впродовж наступного опалювального сезону. Бо електрика - це не лише світло, а основа життєстійкості країни", - наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Інвестиції ДТЕК

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова спрямував 3,6 млрд грн - на відновлення ТЕС і 7,5 млрд грн - на підтримку українського вуглевидобутку.

Додамо, що у січні-червні 2025 року компанія ДТЕК інвестувала 2,9 млрд грн в підтримку українського вуглевидобутку.

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ДТЕК