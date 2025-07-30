За полгода ДТЭК инвестировал 7 млрд гривен в подготовку к следующей зиме

Отмечается, что компания продолжает непрерывную ремонтную кампанию на теплоэлектростанциях. В частности, за полгода на эти работы было направлено уже около 4 млрд грн - больше, чем за весь 2024 год.

"Это позволяет готовить генерирующие мощности к зиме и поддерживать надежность энергосистемы", - подчеркнули в ДТЭК.

В то же время продолжается усиленная подготовка украинских шахт. Собственные инвестиции компании в угледобычу с начала года составили 2,9 млрд грн.

Благодаря этому за первое полугодие шахтеры ДТЭК Энерго ввели в работу 7 новых угольных лав, обеспечивая тепловую генерацию топливом.

Машиностроительные предприятия компании также активно работают для поддержки шахт. В первом полугодии 2025 года они изготовили и отремонтировали 1 707 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых - 4 новых проходческих комбайна, а также 1,2 миллиона запчастей и комплектующих.

"Наши энергетики, ремонтники, шахтеры и машиностроители продолжают усиленно работать, чтобы обеспечивать украинцев электричеством, особенно, в летние пики потребления, и закладывая надежную основу для работы тепловой генерации в течение следующего отопительного сезона. Потому что электричество - это не только свет, а основа жизнестойкости страны", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.