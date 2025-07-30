За полгода ДТЭК инвестировал 7 млрд гривен в подготовку к следующей зиме

С начала года компания ДТЭК инвестировала почти 7 млрд гривен в подготовку к следующему отопительному сезону.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Отмечается, что компания продолжает непрерывную ремонтную кампанию на теплоэлектростанциях. В частности, за полгода на эти работы было направлено уже около 4 млрд грн - больше, чем за весь 2024 год.
"Это позволяет готовить генерирующие мощности к зиме и поддерживать надежность энергосистемы", - подчеркнули в ДТЭК.
В то же время продолжается усиленная подготовка украинских шахт. Собственные инвестиции компании в угледобычу с начала года составили 2,9 млрд грн.
Благодаря этому за первое полугодие шахтеры ДТЭК Энерго ввели в работу 7 новых угольных лав, обеспечивая тепловую генерацию топливом.
Машиностроительные предприятия компании также активно работают для поддержки шахт. В первом полугодии 2025 года они изготовили и отремонтировали 1 707 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых - 4 новых проходческих комбайна, а также 1,2 миллиона запчастей и комплектующих.
"Наши энергетики, ремонтники, шахтеры и машиностроители продолжают усиленно работать, чтобы обеспечивать украинцев электричеством, особенно, в летние пики потребления, и закладывая надежную основу для работы тепловой генерации в течение следующего отопительного сезона. Потому что электричество - это не только свет, а основа жизнестойкости страны", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.
Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова направил 3,6 млрд грн - на восстановление ТЭС и 7,5 млрд грн - на поддержку украинской угледобычи.
Добавим, что в январе-июне 2025 года компания ДТЭК инвестировала 2,9 млрд грн в поддержку украинской угледобычи.
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