RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Экономика Энергетика Финансы Tech Авто

За полгода ДТЭК инвестировал 7 млрд гривен в подготовку к следующей зиме

Фото: ДТЭК инвестировал 7 млрд гривен в подготовку к следующей зиме за полгода (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

С начала года компания ДТЭК инвестировала почти 7 млрд гривен в подготовку к следующему отопительному сезону.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что компания продолжает непрерывную ремонтную кампанию на теплоэлектростанциях. В частности, за полгода на эти работы было направлено уже около 4 млрд грн - больше, чем за весь 2024 год.

"Это позволяет готовить генерирующие мощности к зиме и поддерживать надежность энергосистемы", - подчеркнули в ДТЭК.

В то же время продолжается усиленная подготовка украинских шахт. Собственные инвестиции компании в угледобычу с начала года составили 2,9 млрд грн.

Благодаря этому за первое полугодие шахтеры ДТЭК Энерго ввели в работу 7 новых угольных лав, обеспечивая тепловую генерацию топливом.

Машиностроительные предприятия компании также активно работают для поддержки шахт. В первом полугодии 2025 года они изготовили и отремонтировали 1 707 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых - 4 новых проходческих комбайна, а также 1,2 миллиона запчастей и комплектующих.

"Наши энергетики, ремонтники, шахтеры и машиностроители продолжают усиленно работать, чтобы обеспечивать украинцев электричеством, особенно, в летние пики потребления, и закладывая надежную основу для работы тепловой генерации в течение следующего отопительного сезона. Потому что электричество - это не только свет, а основа жизнестойкости страны", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

 

Инвестиции ДТЭК

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова направил 3,6 млрд грн - на восстановление ТЭС и 7,5 млрд грн - на поддержку украинской угледобычи.

Добавим, что в январе-июне 2025 года компания ДТЭК инвестировала 2,9 млрд грн в поддержку украинской угледобычи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК