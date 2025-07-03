За 6 місяців 2025 року ДТЕК вклав майже 3 млрд грн у видобуток вугілля

У січні-червні 2025 року компанія ДТЕК інвестувала 2,9 млрд грн в підтримку українського вуглевидобутку.

Про це РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК .

"Компанія "ДТЕК Енерго" вклала 2,9 млрд гривень власних коштів в українські шахти з початку 2025 року. Вкладені кошти дозволяють підтримувати необхідні для роботи теплової генерації запаси палива, а також продовжувати посилено готуватися до зими", - йдеться в ньому.

Зазначається, що з початку року шахтарі компанії ввели в роботу 7 нових вугільних лав.

"Ми підтримуємо високий рівень інвестицій у наші вуглевидобувні підприємства, щоб забезпечити ритмічну роботу шахт та видобуток вугілля. Бо маємо бути певні, що генеруючі потужності забезпечені паливом для покриття літніх піків споживання електроенергії та майбутнього опалювального сезону, який розпочнеться вже за лічені місяці", - підкреслив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.