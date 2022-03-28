Пивоваренная компания Carlsberg решила уйти из России

"Мы приняли трудное и безотлагательное решение добиться полной продажи нашего бизнеса в России, что мы считаем правильным в нынешних условиях", - говорится в заявлении Carlsberg.

Решение покинуть Россию приведет к "существенному неденежному обесценению" в этом году, говорится в сообщении, в котором не раскрываются подробности.

К концу 2021 года у Carlsberg были необоротные активы в России на сумму 19,2 млрд датских крон (2,8 млрд долларов), что составляет около 15% от общих активов или 44% от общего капитала, говорилось в годовом отчете.

Carlsberg - датская пивоваренная корпорация, третья после Anheuser-Busch InBev и Heineken по объему производства пива.

На территории России Carlsberg принадлежит пивоваренный концерн "Балтика".